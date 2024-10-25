السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

احتفالا بمولد الحسين، الساحة الرضوانية في ضيافة قبة الغوري الأحد

احتفالات مولد الحسين
احتفالات مولد الحسين مع الساحة الرضوانية، فيتو

يقدم قطاع صندوف التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، احتفالية بمناسبة مولد الامام الحسين بن علي رضي الله عنه، تحتضنها الساحة الرضوانية للشيخ زين العابدين أحمد رضوان في مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر.

ويمتد الاحتفال على مدار ثلاثة أيام، من الأحد 27 إلى الثلاثاء 29 أكتوبر، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً، لتتضمن الفعاليات تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية التي تحتفي بقيم الإمام الحسين وروحه الإبداعية، في أجواء من البهجة والسكينة.

وتقدم الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر رسالة هامة فى نشر الدعوة والوعى للدين الإسلامى على خطى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث تنظم داخلها الاحتفاليات طوال العام، ومنها «ليالى رمضانية وإفطار سنوى يجمع الآلاف من المواطنين، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة القدر»، والتى يتجمع ويتوافد عليها أبناء محافظات مصر كافة والمسلمون من مختلف الدول العربية للاستماع للقرآن الكريم والإنشاد الدينى والمدائح المحمدية.

الساحة الرضوانية

وتعتبر الساحة الرضوانية واحدة من أهم الكيانات الدينية بمصر، فقد بنيت من أكثر من 200 سنة، بأيادى سيدى أحمد رضوان الحسنى والذى ينتهى نسبه لسيدنا الحسن ابن الإمام على بن أبى طالب، وبها مسجد بجواره مقام العارف بالله الشيخ أحمد رضوان.

والشيخ أحمد رضوان مؤسس الساحة الرضوانية هو «السيد أحمد بن محمد بن أحمد بن رضوان بن يونس بن محمد بن عبدالله بن سليمان بن عامر الصغير بن سليمان» حتى يصل نسبه إلى سيدنا الحسن ابن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه زوج بنت رسول الله، وأصل أجداده ينتمون إلى سيدى عبدالقادر الجيلانى بالعراق، وسكن جده أحمد بن محمد بن رضوان بقرية البغدادى بالأقصر بإذن من سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى ولد بقرية البغدادى بالأقصر فى 28 من شهر ربيع الأول سنة 1313 من الهجرة النبوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع صندوف التنمية الثقافية صندوف التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي مولد الامام الحسين بن علي الساحة الرضوانية مركز إبداع قبة الغوري قبة الغوري

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

هيئة البث الإسرائيلية تعلن انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد