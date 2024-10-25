احتفالا بمولد الحسين، الساحة الرضوانية في ضيافة قبة الغوري الأحد

يقدم قطاع صندوف التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، احتفالية بمناسبة مولد الامام الحسين بن علي رضي الله عنه، تحتضنها الساحة الرضوانية للشيخ زين العابدين أحمد رضوان في مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر.

ويمتد الاحتفال على مدار ثلاثة أيام، من الأحد 27 إلى الثلاثاء 29 أكتوبر، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً، لتتضمن الفعاليات تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية التي تحتفي بقيم الإمام الحسين وروحه الإبداعية، في أجواء من البهجة والسكينة.

وتقدم الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر رسالة هامة فى نشر الدعوة والوعى للدين الإسلامى على خطى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث تنظم داخلها الاحتفاليات طوال العام، ومنها «ليالى رمضانية وإفطار سنوى يجمع الآلاف من المواطنين، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة القدر»، والتى يتجمع ويتوافد عليها أبناء محافظات مصر كافة والمسلمون من مختلف الدول العربية للاستماع للقرآن الكريم والإنشاد الدينى والمدائح المحمدية.

الساحة الرضوانية

وتعتبر الساحة الرضوانية واحدة من أهم الكيانات الدينية بمصر، فقد بنيت من أكثر من 200 سنة، بأيادى سيدى أحمد رضوان الحسنى والذى ينتهى نسبه لسيدنا الحسن ابن الإمام على بن أبى طالب، وبها مسجد بجواره مقام العارف بالله الشيخ أحمد رضوان.

والشيخ أحمد رضوان مؤسس الساحة الرضوانية هو «السيد أحمد بن محمد بن أحمد بن رضوان بن يونس بن محمد بن عبدالله بن سليمان بن عامر الصغير بن سليمان» حتى يصل نسبه إلى سيدنا الحسن ابن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه زوج بنت رسول الله، وأصل أجداده ينتمون إلى سيدى عبدالقادر الجيلانى بالعراق، وسكن جده أحمد بن محمد بن رضوان بقرية البغدادى بالأقصر بإذن من سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى ولد بقرية البغدادى بالأقصر فى 28 من شهر ربيع الأول سنة 1313 من الهجرة النبوية.