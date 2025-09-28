ساركوزي بعد إدانته بالسجن 5 سنوات: لا أنتظر العفو لهذا السبب

أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أنه لا ينتظر إطلاقًا الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن خمس سنوات في قضية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007، مؤكدًا العمل على إثبات نزاهته، في مقابلة نشرت مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

وقضت محكمة باريسية، الخميس الماضي بسجن الرئيس الفرنسي السابق خمس سنوات بعدما سمح لمقربين منه بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.

وردًا على سؤال عما إذا كان ينتظر عفوًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، أجاب ساركوزي "لا".

وأوضح "لكي يتم العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك وبالتالي تعترف بذنبك. لن اعترف أبدًا بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي"، وختم حديثه بعبارة "سأنتصر".

ولا يسري العفو إلا على الإدانة النهائية القابلة للتنفيذ، وبالتالي فهو لا يمثل خيارًا الآن لأن ساركوزي أعلن استئناف الحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.