الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ساركوزي بعد إدانته بالسجن 5 سنوات: لا أنتظر العفو لهذا السبب

ساركوزي والقذافي،
ساركوزي والقذافي، فيتو

أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أنه لا ينتظر  إطلاقًا  الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن خمس سنوات في قضية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007، مؤكدًا العمل على إثبات  نزاهته، في مقابلة نشرت مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية. 

وقضت محكمة باريسية، الخميس الماضي بسجن الرئيس الفرنسي السابق خمس سنوات بعدما  سمح لمقربين منه بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.  

وردًا على سؤال عما إذا كان ينتظر عفوًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، أجاب ساركوزي "لا". 

وأوضح "لكي يتم العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك وبالتالي تعترف بذنبك. لن اعترف أبدًا بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي"، وختم حديثه بعبارة "سأنتصر". 

ولا يسري العفو إلا على الإدانة النهائية القابلة للتنفيذ، وبالتالي فهو لا يمثل خيارًا الآن لأن ساركوزي أعلن استئناف الحكم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي إيمانويل ماكرون معمر القذافي

مواد متعلقة

محكمة فرنسية تدين ساركوزي في قضية تمويل القذافي لحملته الانتخابية

أنزلوا الأعلام، أوامر لمباني فرنسا الحكومية تثير جدلًا بعد الاعتراف بفلسطين

السعودية: موقف فرنسا التاريخي يعكس إرادة المجتمع الدولي لإنصاف الفلسطينيين

الأكثر قراءة

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

توقعات أسعار الفائدة قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 131

جراديشار خارج حسابات النحاس في القمة أمام الزمالك

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 جنيهات في الطماطم وانخفاض البطاطس والبصل

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads