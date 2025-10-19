وزير التموين يكشف تفاصيل تكلفة رغيف الخبز المدعم بعد رفع أسعار السولار

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن متوسط تكلفة إنتاج رغيف الخبز التمويني يبلغ 162 قرشًا بعد تحريك أسعار السولار، في حين يُباع للمواطن بعشرين قرشًا فقط، ما يعني أن الدولة تتحمل فارق 142 قرشًا عن كل رغيف.

متوسط تكلفة الرغيف والدعم الحكومي

وأشار إلى أن قيمة الدعم الإجمالية في الموازنة تصل إلى 116 مليار جنيه، تمثل حوالي 72% من التكلفة الإجمالية لدعم السلع التموينية.

جاء ذلك خلال برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، حيث كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن إيضاح ورد من وزير التموين الدكتور شريف فاروق حول سعر الخبز المدعم والتكاليف المرتبطة به بعد رفع أسعار السولار.

تحمل الدولة لزيادة تكلفة السولار



أكد الوزير أن الدولة ستتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز الناتج عن رفع أسعار السولار، والذي يُقدّر بحوالي 1.1 مليار جنيه سنويًا، لضمان استمرار بيع الرغيف المدعوم بسعر 20 قرشًا دون أي زيادة على المواطنين.

استقرار صرف المقررات التموينية



وأوضح الوزير أيضًا أنه لا يوجد أي تغيير في نظام صرف الخبز أو المقررات التموينية ضمن منظومة الدعم السلعي، مؤكدًا استمرار صرف مقررات التموين بنفس النظام الحالي.

دراسة مقترح الشعبة العامة للمخابز



فيما يخص المذكرة المقدمة من الشعبة العامة للمخابز حول إعادة النظر في تكلفة إنتاج الرغيف، أفاد الوزير أن المقترح قيد الدراسة حاليًا، وسيتم بحثه بما يحقق توازنًا بين دعم الدولة والحفاظ على استدامة منظومة الخبز التمويني.

