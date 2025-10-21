الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الليرة السورية
الليرة السورية

سعر الليرة السورية، شهدت سعر الليرة السورية استقرارا أمام الدولار في مصرف سورية المركزي، خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025.

وتستعرض "فيتو" سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي منتصف تعاملات اليوم.

سعر الليرة السورية أمام الدولار في البنوك (منتصف تعاملات)

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

سعر الليرة السورية  أمام الدولار في مصرف سورية المركزي

سجلت سعر الليرة السورية  أمام الدولار في مصرف سورية المركزى  نحو 11650 ليرة للشراء، و11700 ليرة للبيع.

ماذا تعرف عن العملة السورية ؟

العملة الرسمية في سوريا هي الليرة السورية، وتعرف اختصارا بـ(SYP)، كما تستخدم في جميع التعاملات المالية داخل البلاد، وهي العملة التي تصدرها الدولة وتديرها عبر البنك المركزي السوري.

من هى الجهة المسؤولة بإصدار العملة السورية؟

الجهة المسؤولة عن إصدار وتنظيم العملة السورية هي مصرف سوريا المركزي، وهو أيضا المسؤول عن السياسة النقدية، مثل تثبيت سعر الصرف، السيطرة على التضخم، وتنظيم البنوك.

عوامل تؤثر على قيمتها

قيمة الليرة السورية تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية مثل:

-الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
-الاستقرار السياسي والأمني.
-العقوبات الدولية.
-السياسات الحكومية والبنك المركزي.
-العرض والطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار.

سعر الليرة السورية 
سعر الليرة السورية 

خلفيات ثقافية وتاريخية عن العملة السورية

جدير بالذكر اسم "الليرة" مشتق من الكلمة اللاتينية libra، وهو اسم شائع في عدة بلدان كانت ضمن النفوذ العثماني أو الأوروبي، كما أن سوريا استخدمت عملات مختلفة في تاريخها، خاصة خلال فترات الانتداب والاستقلال.

