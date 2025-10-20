الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن 5 سنوات للمتهم بتهديد معلم في قنا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، على متهم بتهديد معلم، بنشر صور خادشة لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحيى وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

تفاصيل الواقعة في قنا

تعود أحداث القضية إلى مارس 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.أ، 34 عاما، تهمة تهديد معلم، بإفشاء صور وفيديوهات خادشة للحياء لزوجته مقابل الحصول على مبلغ مالي.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 10355 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 1983 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت جنايات نجع حمادي شمال محافظة قنا قنا فيديوهات خادشة للحياء محافظة قنا

مواد متعلقة

لجنة من وزارة التنمية المحلية تتابع منظومة الحوكمة في قنا

محافظ قنا يفتتح محطة مياه العيايشا المدمجة بعد رفع كفاءتها

قنا تضع حدا لمخاطر الكلاب الضالة بإنشاء الـ"شلتر"

كشف لغز العثور على جثة فتاة بالشارع في قنا

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية