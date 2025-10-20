السجن 5 سنوات للمتهم بتهديد معلم في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، على متهم بتهديد معلم، بنشر صور خادشة لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحيى وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير.

تفاصيل الواقعة في قنا

تعود أحداث القضية إلى مارس 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.أ، 34 عاما، تهمة تهديد معلم، بإفشاء صور وفيديوهات خادشة للحياء لزوجته مقابل الحصول على مبلغ مالي.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 10355 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 1983 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات.

