الداخلية تضبط 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت  وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط (95149) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها  (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص). 

وفحصت الاجهزة الأمنية عينات دم لـ  (1817) سائق، وتبين إيجابية  (93) حالة لتعاطي المواد المخدرة.


كما واصلت حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت   من ضبط (983) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (127) سائق تبين إيجابية عدد (11) حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط  8 محكوم عليهم بإجمالى (17) حكم، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

