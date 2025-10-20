تحرير 130 مخالفة في حملة على المخابز والأسواق بأسوان (صور)

نفذت اللجان المختلفة بمديرية التموين بأسوان والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن العديد من الحملات التفتيشية على المخابز والمحال والأسواق

وأسفرت الجهود عن تحرير 130 محضر متنوع تضمن 95 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم النظافة العامة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف فى كميات من الدقيق، وخبز غير مطابق للمواصفات، وإثبات مبيعات وهمية، وعدم وجود سجل زيارات.

فى مجال الأسواق تم تحرير 35 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات، وتجميع بطاقات تموينية، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب.

الزام اصحاب المنشأت التجارية بالاسعار

و شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تشديد الرقابة التموينية من خلال تنظيم الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية، فضلًا عن الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة، فضلًا عن المرور على محطات الوقود للوقوف على توافر المواد البترولية من البنزين والسولار وبيعها لجمهور المواطنين بالأسعار المحددة.

ووجه إلى ضرورة إلزام أصحاب المنشآت التجارية المختلفة بالأسعار المقررة، وعدم التجاوز فيها حيث أنه لن يتم السماح بإستغلال أى مواطن، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالمرور على مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بقرية سلوا قبلى، وتم الإطمئنان على توافر الأسطوانات بكميات تصل إلى 16 ألف أسطوانة.

كما تم المرور على محطات الوقود، والتأكد من توفر المواد البترولية بها، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بتنظيم حملة مكبرة استهدفت المرور على المخابز البلدية والأسواق، وتحرير 18 محضرا لمخالفات متنوعة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة عادل مرغنى بالمرور على الأسواق المختلفة بالمدينة بمشاركة ومعاونة ممثلى مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، فضلًا عن المرور على محلات الجزارة وبيع الدواجن والمخاز والبقالة والسوبر ماركت، وتم الإطمئنان على توافر السلع وبيعها بالأسعار المقررة، فيما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، وعدم مطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.