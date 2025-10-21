في حب آل البيت، دليلك لاحتفالات الليلة الكبيرة بمولد الإمام الحسين 2025

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية موعد الليلة الكبيرة لمولد الحسين 2025 وأماكن الاحتفال، من أجل التيسير على الأفراد الراغبين في الاحتفال بهذه المناسبة، حيث تقام العديد من الاحتفالات الروحانية بمناسبة مولد الحسين خلال الفترة الحالية، إذ بدأ الاحتفال بمولد الإمام الحسين يوم الثلاثاء الموافق 22 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 14 من أكتوبر الجاري، لذا يهتم الأشخاص بمعرفة موعد الليلة الكبيرة لمولد الحسين أو ما يطلق عليها الليلة الختامية.

موعد الليلة الكبيرة

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية عن موعد "الليلة الكبيرة" لمولد الإمام الحسين، إحدى أبرز المناسبات الدينية ذات الطابع الروحاني التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب المصريين، تعبيرًا عن حبهم العميق لآل البيت.

وحددت المشيخة موعد الليلة الكبيرة والختامية لمولد الحسين 2025 لتكون اليوم الثلاثاء الموافق 29 من ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 21 من أكتوبر 2025، حيث تقام الاحتفالات في الأماكن المحددة، ويتم تنظيم الاحتفالات من خلال قراءة القرآن وذكر الله كثيرا بالإضافة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوزيع الأطعمة والمشروبات على المتواجدين في الاحتفال بمولد الحسين.

الموكب الصوفي

ومن المقرر أن يخرج عصر اليوم موكب صوفى ينطلق من محيط مسجد صالح الجعفري بعد صلاة العصر، بمشاركة عدد من أبناء ومؤيدي الطرق الصوفية، يحملون الأعلام الخضراء ويقرعون الطبول مرددين الأناشيد والابتهالات، احتفالًا بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين، وسط تواجد أمني لتأمين الفعالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.