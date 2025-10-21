إصابة 4 طلاب في مشاجرة داخل جامعة 6 أكتوبر بسبب معاكسة طالبة

كشف التقرير الطبي المبدئي عن إصابة أربعة طلاب بجروح متفرقة في مشاجرة اندلعت داخل جامعة 6 أكتوبر، إثر قيام أحدهم بمعاكسة طالبة، ما تسبب في نشوب خلاف تطور إلى اشتباك بالأيدي.

وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة وقعت بين طرفين؛ الطرف الأول يضم طالبًا يبلغ من العمر 20 عامًا مصابًا بجرح قطعي في اليد اليمنى، وآخر يبلغ 21 عامًا مصابًا بجرح سطحي في الكتف، بالإضافة إلى طالبة تبلغ من العمر 21 عامًا، وجميعهم يدرسون بالفرقة الثانية بكلية الفنون التطبيقية.

والطرف الثاني: طالب (18 عامًا) مصاب بجرح سطحي بالأذن والرقبة، وطالب (20 عاما) مصاب بجرح سطحي بالرقبة، وجميعهم بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة.



وأفادت التحقيقات الأولية أن المشاجرة اندلعت بسبب قيام أحد طلاب الطرف الثاني بمعاكسة الطالبة من الطرف الأول، بدأت بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة أسفرت عن إصابة الطلاب الأربعة.

تفاصيل إصابة 4 طلاب في مشاجرة بجامعة 6 أكتوبر

البداية كانت بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد وقوع مشاجرة داخل الجامعة ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم إلى مكان الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحال مفتش مباحث أكتوبر، العقيد إسلام المهدواي، المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

