الأحد 19 أكتوبر 2025
حبس خادمتين بتهمة سرقة فيلا مالك سوبر ماركت بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحبس خادمتين بتهمة سرقة فيلا مالك سوبر ماركت شهير بمدينة السادس من أكتوبر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

وعثر بحيازة المتهمين المسروقات عبارة عن سلسلتين ذهبيتين، ودلايتين، وخاتم ذهب، وقطعتين تونز ذهب، و2 جنيه ذهب، ونصف جنيه ذهب، إضافة إلى مبلغ ألف دولار.

 

سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي

 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أكتوبر أول بلاغا يفيد بسرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من داخل فيلا مالك ألفا ماركت السابق بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وتم القبض على الخادمتين وإحالتهما إلى جهات التحقيق التي طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية سرعة إجراء التحريات حول المتهمتين للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات، كما وجهت إليهما تهمة السرقة.

الجريدة الرسمية