العثور على فتاة متوفية فى ظروف غامضة داخل شقتها بأبو النمرس والنيابة تحقق

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور علي جثة فتاة داخل شقتها في أبو النمرس، وأمرت النيابة باستدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها.

وكلفت النيابة المباحث بإجراء تحريات حول الواقعة، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، ورجحت التحقيقات الأولية أن الفتاة أنهت حياتها لمرورها بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت مناظرة الجثمان أنها لفتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 20 عاما، عثر عليها داخل مسكن أسرتها في أبو النمرس، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

العثور على جثة فتاة



البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة لفتاة داخل مسكن أسرتها في أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة الفتاة، وتوصلت التحريات إلى أنها أنهت حياتها، لمرورها بأزمة نفسية.



استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

