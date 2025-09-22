الاستماع لأقوال شهود العيان في تعدي ولي أمر على معلم بأبو النمرس

تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في تعدي ولي أمر على معلم دراسات بالضرب وإصابته في منطقة أبو النمرس، للوقوف على ملابسات الحادث.

مشاجرة بين ولي أمر ومعلم أسفرت عن إصابة الأخير

البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين ولي أمر ومعلم أسفرت عن إصابة الأخير، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة عامل ولي أمر طالب دخول المدرسة لمقابلة المدير، منعه المعلم المجني عليه ونشبت بينهما مشاجرة وتعدى عليه المتهم بالضرب وإصابته.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.