الاستماع لأقوال شهود العيان في تعدي ولي أمر على معلم بأبو النمرس

تستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في تعدي ولي أمر على معلم دراسات بالضرب وإصابته في منطقة أبو النمرس، للوقوف على ملابسات الحادث. 

 

مشاجرة بين ولي أمر ومعلم أسفرت عن إصابة الأخير

 

البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين ولي أمر ومعلم أسفرت عن إصابة الأخير، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة عامل ولي أمر طالب دخول المدرسة لمقابلة المدير، منعه المعلم المجني عليه ونشبت بينهما مشاجرة وتعدى عليه المتهم بالضرب وإصابته.

 

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

منطقة أبو النمرس

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

