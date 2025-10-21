موعد انتهاء مهلة إبداء رغبات الانضمام إلى اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

شهدت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثانى لمجلس الشيوخ، دعوة الأعضاء للتقدم بطلبات الانضمام إلى اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة نوعية، الأسبوع المقبل.

وتنتهي مدة تقديم الطلبات مع نهاية اليوم الثلاثاء.

انتخابات اللجان النوعية

ومن المقرر أن يعقد المجلس نحو ٤ جلسات عامة يوم الأحد المقبل، والتى سيتخللها إجراء انتخابات اللجان النوعية.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس – الوكيلين – أمناء السر"، حيث تنص المادة 42 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

تشكيل قوائم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

كما تنص المادة 43 من لائحة مجلس الشيوخ على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

تقديم طلبات الترشح لعضوية هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

فيما نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يضم 14 لجنة نوعية، لكل منها اختصاصاتها، حيث تلزم اللائحة الداخلية أن يشترك كل عضو في لجنة من لجان المجلس.

عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومى.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

تلقي طلبات أعضاء الشيوخ لعضوية اللجان النوعية

كما تنص المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

وجوب اشتراك كل عضو بالشيوخ في اللجان النوعية

فيما جاء في المادة 41 من اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ النص على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.