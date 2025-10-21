بعد حضور 299 عضوا فقط، هل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ خالفت الدستور؟

شهدت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثانى لمجلس الشيوخ، تغيب أحد النواب وتخلفه عن أداء اليمين الدستورية، حيث أدى 299 عضوا من أصل 300 عضو، اليمين الدستورية.

الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

وحول مدى دستورية انعقاد المجلس ومصير ذلك العضو، أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ جاء صحيحًا من الناحية الدستورية والقانونية، طالما توافرت فيها الشروط الخاصة، حيث ترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، وهو النائب محمد أبو العلا، وعاونه أصغر الأعضاء وهما المهندس محمد طارق نصير وأحمد خالد ممدوح.

وأضاف فوزى، أن الجلسة انعقدت في الموعد والتاريخ المحددين بقرار رئيس الجمهورية، دون أي تعطيل للمسار الإجرائي، وبحضور أغلبية كاسحة من الأعضاء، وذلك بحضور 299 عضوا.

تعليق ممارسة مهام وواجبات العضوية

وحول تغيب العضو عن الجلسة الافتتاحية وعدم أدائه اليمين الدستورية، أوضح أن ذلك يترتب عليه تعليق ممارسته مهام وواجبات العضوية بالمجلس، إلى أن يؤدي اليمين في جلسة عامة وبالصيغة المنصوص عليها في الدستور، ليباشر بعدها رسميًا حقوقه وواجباته كعضو في مجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، عقد يوم السبت الماضي، جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثانى، بناء علي دعوة رئيس الجمهورية.

أداء الأعضاء اليمين الدستورية

وشهدت الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، حيث فاز المستشار عصام الدين فريد، برئاسة مجلس الشيوخ بإجمالي 299 صوتا، وفاز كل من اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد فام حنضل، بمنصبي وكيلي المجلس.

ومن المقرر أن يجرى المجلس انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الأسبوع المقبل.

