بمشاركة السيسي، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوروبية في بروكسل غدا

تسضيف العاصمة البلجيكية بروكسل غدا أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ممثلة الاتحاد الأوروبي بالرئيس السيسي.

وتركز القمة على مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة السياسية والاقتصادية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام والازدهار المشترك، كما ستتناول القمة القضايا والتحديات الدولية الراهنة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي على أوكرانيا، وقضايا التعددية، والتجارة، والهجرة، والأمن



وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان أن مصر تعد شريكا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي مشيرا إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية التي تجمع بين الجانبين، ومشيدا بالدور المصري في تحقيق الاستقرار الإقليمي وجهود الوساطة في الصراع الدائر في غزة.

وأضاف كوستا أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات العالمية، وإطلاق الإمكانات الكاملة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.



