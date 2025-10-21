وليد صلاح عبد اللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأهواء الشخصية هي التي تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية في الفترة الحالية.

أسامة نبيه لم يوفق مع منتخب الشباب

وقال وليد عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" ما حدث في المغرب ليس وليد الصدفة، ولكنه جاء نتيجة تخطيط وعمل والبعد عن المجاملات".

وتابع:" أسامة نبيه، في بدايته تولي العمل في قطاع الناشئين، لكنه لم يوفق مع منتخب الشباب، وزمان كان في تخطيط ولكن الآن لا يوجد أي نظام أو تخطيط".

وأضاف:" الأهواء الشخصية أصبحت تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية، والبعض يتعرض للانتقادات من قبل اللجان".

تعليقه على إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز 2007

وعن ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 قال:" ما فعله إسلام شكري خطأ وكان عليه أي يقدم شكوى عقب المباراة".

وأردف:" علي ماهر يقدم أفضل كرة في الدوري المصري مع سيراميكا كليوباترا".



وأتم:" الزمالك نادي كبير، ويجب أن لا يتأثر بأي أزمات، والجمهور هو السبب في استمرار الفريق حتى الأن ولكنه فنيًا مستواه متواضع".

