الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)

فيضانات مدمّرة تجتاح
فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا، فيتو

اجتاحت فيضانات عارمة قرى بولاية ألاسكا الأمريكية، ما تسبب بنزوح أكثر من 2000 من السكان وبأضرار واسعة النطاق، ودفع الحاكم مايك دنليفي إلى مطالبة البيت الأبيض بإعلان حالة كوارث كبرى.

وابتداء من الثامن من أكتوبر الأول، جلبت سلسلة من العواصف القوية، بما شمل بقايا الإعصار هالونج، ريحا قوية ومستويات مياه قياسية وفيضانات ساحلية ونهرية على نطاق واسع في شمالي ألاسكا وغربيها وجنوبها الغربي.


وجاء في طلب الحاكم دونليفي أن أكثر من 2000 من سكان ألاسكا يحتمون بالمدارس أو المناطق الحضرية بسبب تضرر البنية التحتية.

وفي منطقة كيبنوك تعرض نحو 90 % من المباني للدمار، ومنها مرافق حيوية، في حين تعرض 35 % من مباني كويجيلينجوك للدمار، وأفادت المناطق المحيطة بوقوع أضرار جسيمة بالمباني السكنية والبنية التحتية.

وأرسل ساسة، من بينهم عضوا مجلس الشيوخ دان سوليفان وليزا موركوفسكي، رسالة يحثون فيها الرئيس دونالد ترامب على الموافقة على طلب الحاكم دونليفي إعلان حالة الكوارث الاتحادية. وسيتيح ذلك تخصيص موارد اتحادية إضافية لدعم المناطق المنكوبة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيضانات عارمة بولاية ألاسكا الأمريكية الحاكم مايك دنليفي البيت الأبيض حالة كوارث كبرى البنية التحتية الرئيس دونالد ترامب

الأكثر قراءة

حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما

فكر خارج الصندوق، بشارة بحبح يوجه رسالة مؤثرة إلى أهالي قطاع غزة

نصيحة أم تهديد، ياسين منصور يكشف نص رسالته التي غيرت موقف الخطيب من التنحي عن رئاسة الأهلي

أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد

الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي

ياسين منصور: سيد عبد الحفيظ رجل المرحلة وابتعدت أيام حسن حمدي لأنهم اعتبروني "شوال فلوس"

بيان عاجل بشأن تصريحات وزير العمل في برنامج "حديث القاهرة"

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفراشة الملونة في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads