فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)

اجتاحت فيضانات عارمة قرى بولاية ألاسكا الأمريكية، ما تسبب بنزوح أكثر من 2000 من السكان وبأضرار واسعة النطاق، ودفع الحاكم مايك دنليفي إلى مطالبة البيت الأبيض بإعلان حالة كوارث كبرى.

وابتداء من الثامن من أكتوبر الأول، جلبت سلسلة من العواصف القوية، بما شمل بقايا الإعصار هالونج، ريحا قوية ومستويات مياه قياسية وفيضانات ساحلية ونهرية على نطاق واسع في شمالي ألاسكا وغربيها وجنوبها الغربي.



وجاء في طلب الحاكم دونليفي أن أكثر من 2000 من سكان ألاسكا يحتمون بالمدارس أو المناطق الحضرية بسبب تضرر البنية التحتية.

وفي منطقة كيبنوك تعرض نحو 90 % من المباني للدمار، ومنها مرافق حيوية، في حين تعرض 35 % من مباني كويجيلينجوك للدمار، وأفادت المناطق المحيطة بوقوع أضرار جسيمة بالمباني السكنية والبنية التحتية.

وأرسل ساسة، من بينهم عضوا مجلس الشيوخ دان سوليفان وليزا موركوفسكي، رسالة يحثون فيها الرئيس دونالد ترامب على الموافقة على طلب الحاكم دونليفي إعلان حالة الكوارث الاتحادية. وسيتيح ذلك تخصيص موارد اتحادية إضافية لدعم المناطق المنكوبة.



