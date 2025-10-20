الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
هنا الزاهد: الارتباط بامرأة حلوة مشكلة لو مش مخلصة وهذه أزمة نجوم الوسط الفني

هنا الزاهد وعمرو
هنا الزاهد وعمرو أديب، فيتو

روت الفنانة هنا الزاهد موقفًا طريفًا من طفولتها، قائلة: "وأنا صغيرة كنت في استوديو مصر، وكان أمير كرارة بيقدم برنامج مين بيقول الحق، وقعدت على حجره وأنا طفلة.. الصورة دي قديمة جدًا، ونزلتها مؤخرًا، وأمير قال لي: أوعي تنشري الصورة دي قبل الفيلم علشان فيلم الشاطر كده هيتدمر، لكني نزلتها قبل الفيلم، والحقيقة الفيلم كسر الدنيا".

 

طموحات بعد "إقامة جبرية"

وتحدثت هنا الزاهد، خلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، عن خططها الفنية بعد مسلسل إقامة جبرية الذي عرض مؤخرًا، قائلة:"الناس شافتني في المسلسل إني أقدر أعمل كوميدي وتراجيدي، لكن نفسي الفترة الجاية أعمل دراما ورومانسية أكتر، أمي كانت خايفة جدًا من دوري في إقامة جبرية، خصوصًا إن عيني كانت مختلفة ومتغيرة لأني كنت عايشة الدور بجد".

 

رأي هنا الزاهد في الارتباط بامرأة جميلة

وخلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، ردت هنا على سؤاله: هل الارتباط بفتاة جميلة مشكلة؟
فقالت:"الارتباط بواحدة حلوة مشكلة لو هي مش كويسة أو مش مخلصة، لكن القلق الزايد من الراجل على الست الحلوة سببه انعدام الثقة عنده".

انتقادات للوسط الفني

وعن أجواء العمل داخل الوسط الفني، علّقت هنا بجرأة:"فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم، وأنا ما بحبش المجاملات، فيه ناس مزيفين كتير جدًا أنا عارفاهم، ومش بعرف أتعامل مع حد مش على طبيعته".

