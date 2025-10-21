الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
نقابة المحامين تدعو أعضاءها للانضمام إلى لجنة الحريات

أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة وإشراف عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب الانضمام أمام الزملاء الراغبين في المشاركة في أنشطة اللجنة، التي تهدف إلى الدفاع عن الحريات العامة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

لجنة الحريات بنقابة المحامين 

وأكدت اللجنة أن التسجيل متاح من خلال استمارة إلكترونية مخصصة، على أن يقوم الراغبون في الانضمام بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

أوضحت النقابة إنه من يرغب في الانضمام،  ملء الاستمارة عبر الرابط التالي من هــــنـــا

الجريدة الرسمية