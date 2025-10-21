نقابة المحامين تدعو أعضاءها للانضمام إلى لجنة الحريات

أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة وإشراف عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب الانضمام أمام الزملاء الراغبين في المشاركة في أنشطة اللجنة، التي تهدف إلى الدفاع عن الحريات العامة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

لجنة الحريات بنقابة المحامين

وأكدت اللجنة أن التسجيل متاح من خلال استمارة إلكترونية مخصصة، على أن يقوم الراغبون في الانضمام بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

أوضحت النقابة إنه من يرغب في الانضمام، ملء الاستمارة عبر الرابط التالي من هــــنـــا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.