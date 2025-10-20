الإثنين 20 أكتوبر 2025
سياسة

بالأسماء، نقابة المحامين تعلن كشوف جلسة حلف اليمين القانونية غدًا

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

تعقد نقابة المحامين، غدًا الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

وأعلنت النقابة عن أسماء الأعضاء المقرر لهم حضور الجلسة ممن اختاروا اختبارات لجنة القيد. 

 

جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد 

وأشارت النقابة إلى أنه لا يتم السماح بالدخول إلى جلسة حلف اليمين القانونية، إلا للمدرج أسماؤهم في الكشوف الرسمية فقط، وسيتم التحقق من خلال البطاقة الشخصية وإيصال السداد عند الدخول.

الالتزام بالزي الرسمي

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي: بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، ولا يسمح لأي محام بالدخول إلى قاعة الحلف بعد الساعة التاسعة صباحًا.

 

