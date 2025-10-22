رئيس جهاز العاشر يبحث مستجدات إنشاء أكبر مصنع للأدوات المكتبية بالشرق الأوسط

التقى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المشرف على جهاز حدائق العاشر، بمسؤولي شركة "ديلي" (Deli) الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوات المكتبية، وذلك لبحث آخر المستجدات المتعلقة بإقامة مشروعها الصناعي الجديد بالمدينة.

استعرض وفد الشركة خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لقطعة الأرض المخصصة للمشروع الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة، بالقطع من E14 إلى E17، بالمنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة، بمساحة إجمالية تبلغ ١٦٠ ألف متر مربع، والتي يُجرى حاليًا استكمال إجراءات استخراج رخصة البناء والرخصة الذهبية الخاصة بها.

وأوضح مسؤولو "ديلي" أن المشروع الجديد يُعد أكبر مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج الأدوات المكتبية، ويأتي ضمن خطة الشركة للتوسع العالمي، إذ يمثل الفرع الثالث لها خارج الصين بعد إندونيسيا وفيتنام. ومن المقرر وضع حجر الأساس في ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع في يناير ٢٠٢٧.

وأشار الوفد إلى أن تصميم المصنع سيعتمد على إنشاء هناجر إنتاجية حديثة وفق أعلى المعايير الصناعية، مع تخصيص مساحات خضراء ومناطق تنسيق حضاري ضمن الموقع العام، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين المظهر العمراني.

من جانبه، رحّب المهندس علاء عبد اللاه مصطفى بالاستثمار الصيني، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة داخل المدن الجديدة، التي أصبحت اليوم مقصدًا للشركات العالمية الكبرى.

وأكد رئيس جهاز العاشر أن مشروع شركة "ديلي" يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو الطاقة الإنتاجية أو التصميم المتطور للمصنع، مشيرًا إلى أن الجهاز سيقدّم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لضمان سرعة التنفيذ وبدء التشغيل وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي المصري.

