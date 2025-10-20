الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
ساموزين يطرح أغنيته الجديدة "I love you moot"

سامو زين
سامو زين

طرح النجم ساموزين فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "I love you moot" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات قصى باسل، وألحان وتوزيع موسيقى معتز أمين، ومن إخراج ساموزين، ومن توزيع شركة Digital Sound.

وتأتي أغنية "I love you moot" بعد النجاح الكبير الذي حققه الميني ألبوم الذى طرحه سامو بعنوان"باب وخبط"، وضم 4 أغنيات متنوعة، كانت الأولى بعنوان"باب وخبط"، التى قدم من خلالها شكل جديد من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غيابه لمدة 15 عاما، والثانية بعنوان"ميتعزش" من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقى محمود صبرى، والثالثة بعنوان "انهيار" كلمات مصطفى حسن، وألحان وتوزيع موسيقى محمود صبري، والرابعة بعنوان "سما صافية"، من كلمات أسامة محرز، وألحان ساموزین وعلى الخواجه، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم.. تقول كلمات أغنية  "I love you moot".

