بالأرقام تراخيص السيارات الصينية خلال شهر سبتمبر

تراخيص السيارات…استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص السيارات الصينية في السوق المحلي، خلال شهر سبتمبر، وتصدرت سيارات إم جي المركز الأول بعد ترخيص 2230 سيارة.



ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري السيارات، حصول سيارات شيري علي المركز الثاني بعد ترخيص، 1725 سيارة، وتلاحقها في الثالث سيارات جيتور بعد ترخيص 875 سيارة، وتعقبها في الرابع سيارات بي واي دي بعد ترخيص 545 سيارة.



وفي المركز الخامس كان لصالح سيارات ساوايست بعد ترخيص 544 سيارة، وفي السادس سيارات شانجان بعد ترخيص 404 سيارة،

وفي السابع لصالح سيارات بايك 326 سيارة، وفي المركز الثامن كان لصالح سيارات جيلي بعد ترخيص 258 سيارة

أعقبتها سيارات جاك فى المركز التاسع بعد ترخيص 191 سيارة، وفي الختام سيارات هافال بعد ترخيص 163 سيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.