10 توصيات للمؤتمر المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 33

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ويديرها المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجى تحت إشراف أمانى السعيد مستشار رئيس الأوبرا وتترأس لجنته الدكتورة شيرين عبد اللطيف.

مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية 33

جاء مؤتمر هذا العام تحت عنوان الموسيقى العربية فى ظل التحول الرقمى.. آفاق وتحديات وتناول أربعة محاور رئيسية هى مستقبل الموسيقى العربية في عصر الذكاء الاصطناعى، آفاق التعليم الموسيقى فى ظل التطور التكنولوجى، الرؤى التوثيقية منذ مؤتمر 1932م بالقاهرة وتطورها في ظل الثورة الرقمية، وتحديات إنتاج الموسيقى العربية( تأليفا وتلحينا وتوزيعا وأداء ) فى ظل التحول الرقمى، إلى جانب ندوة بعنوان "أم كلثوم صوت الماضى والحاضر والمستقبل".

توصيات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية

وبعد 8 جلسات شهدت نقاشات موسعة فى الشأن الموسيقى العربى خرج المؤتمر بـ 10 توصيات وجاءت كالتالى:

-تحقيق التوازن بين الابتكار التقنى والإبداع الإنسانى حفاظا على هوية التراث الموسيقى العربى.

-توعية شباب الموسيقيين بخطورة الإنتاج الموسيقى اللحظى دون اعتبار للهوية الثقافية العربية.

-أهمية التعاون بين المؤسسات العلمية والتعليمية المتخصصة فى مجالات الموسيقى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها فى إنتاج موسيقى عربية معاصرة.

-الدعوة إلى التعاون بين المؤسسات المعنية فى الدول العربية لتفعيل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وحفظ الحقوق فى مجال الإنتاج الموسيقى مواكبةً للثورة الرقمية.

-الدعوة إلى إنشاء أرشيفات متخصصة لتوثيق تراث الموسيقى العربية بمختلف أنواعها وفق معطيات التحول الرقمى.

-تكثيف دعوة المؤسسات الفنية والأكاديمية لإقامة ورش عمل للمؤلفين والملحنين الشباب حول سبل توظيف الذكاء الإصطناعى ليكون عاملا مساعدا وليس بديلا للعملية الإبداعية.

-تكثيف البحث العلمى لرصد أثر استخدام الذكاء الإصطناعى فى تطوير العملية التعليمية والإبداع الموسيقى.

-الدفع نحو الدمج الواعى بين التعليم التقليدى والذكى عبر توفير البنية التحتية اللازمة فى المؤسسات التعليمية والأكاديمية لتمكين المعلمين والطلبة من استخدام التكنولوجيا بشكل فعال.

-الدعوة إلى التعاون العلمى والتقنى بين خبراء الذكاء الإصطناعى والمبدعين والباحثين الموسيقيين بما يعود بالنفع على الإبداع الموسيقى العربى.

-تصميم منظومة رقمية خاصة بالمقامات والضروب العربية المتنوعة.

لجنة المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر إن جلسات المؤتمر العلمى انعقدت على المسرح الصغير فى الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر بمشاركة 37 باحثًا من دول عربية وأجنبية وضمت لجنته كل من الدكتورة شيرين عبد اللطيف بدر أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ( رئيسا)، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون (عضوًا)، الدكتورة مايسة عبد الغنى أستاذ الموسيقى العربية وقائم بعمل عميد المعهد العالى للموسيقى العربية (سابقا) أكاديمية الفنون (عضوا)، الدكتور عمرو ناجى أستاذ وعميد المعهد العالى للموسيقى العربية سابقا ( عضوا)، الدكتورة ماجدة العفيفى أستاذ الموسيقى العربية ورئيس تحرير مجلة علوم وفنون الموسيقى كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان (عضوا)، الدكتور محمد المصمودى أستاذ أنثروبولوجيا الموسيقى بالمعهد العالى للموسيقى جامعة صفاقس تونس (عضوا)، الأستاذة كريمان حرك الكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية (عضوا)، الدكتورة إيناس جلال الدين الناقدة الموسيقية ومدير عام التخطيط الموسيقى والغنائى الإذاعة المصرية (عضوا)، الدكتور إبراهيم يسرى أستاذ الموسيقى العربية المساعد بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان (عضوا)، وهمسة حسام عبد الحليم معيدة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان (منسق اللجنة).

