هل يمكن ربط جميع البطاقات التي يملكها العميل بالمحفظة الخاصة به؟ بنك مصر يجيب

تساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية ربط جميع البطاقات التي يملكها العميل بالمحفظة الخاصة به.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن العملاء يمكنهم بالفعل ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف الي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- أسهل طريقة تدفع بها

4- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

5- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

7- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

8-اشتراكات النقابات والأندية

9- تذاكر الطيران

10- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code

11- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـNFC.

وأوضح بنك مصر للعملاء أنه اعتبارًا من أول يناير الجاري تم الإبقاء على بطاقة خصم فوري أصلية واحدة فقط على حسابات العميل حيث سيتم الإبقاء فقط على بطاقة العميل الأصلية المرسلة بالرسالة النصية وكذلك البطاقات الإضافية المصدرة لها إن وجدت.

وأضاف البنك أن ذلك بهدف تسهيل معاملات العملاء بالبطاقات البنكية المصدرة من بنك مصر.

وقال بنك مصر: إنه حتى الآن، يبقي البنك على أسعار الفائدة للشهادات السنوية ذات العائد الأعلى بنسبة 27% “طلعت حرب” بمختلف استحقاقاتها، مع توفير خدمة تجديد الشهادات بسهولة من خلال التطبيق الإلكتروني BM Online، أو ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

شهادة “طلعت حرب”

وتعد شهادة “طلعت حرب” شهادة ادخار لمدة سنة واحدة تتميز بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة. يبلغ العائد السنوي للشهادة 27% ويُصرف في نهاية مدة الشهادة، مع إمكانية صرف العائد شهريًّا بنسبة 23.5% سنويًا.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتُصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب. يتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء أو التجديد.

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