الأحد 29 سبتمبر 2024
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اقتصاد

الفترات المتاحة لتقسيط حركات المشتريات من الفيزا بدون فوائد بالبنك الأهلي

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي حول الفترات المتاحة لتقسيط حركات المشتريات من الفيزا بدون فوائد.

وقال مسئولو البنك الأهلي إنه يمكن تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهر بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع مصرف البنك الأهلي.

كما يمكن تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهرا بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه ومنها بطاقات الائتمان المتنوعة لتناسب احتياجات العملاء.

وتشمل قائمة مزايا بطاقات الائتمان في البنك الأهلي ما يلي:

 حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.

 التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الأمن OTP.

 سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.

أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.

 إمكانية إصدار بطاقات إضافية.

الإدراج التلقائي ببرنامج الـ Ahly points.

 

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