إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة بالسويس

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العين السخنة في نطاق محافظة السويس، بمنطقة الملفات والقرى السياحية.

تلقى اللواء حسام الدين أحمد الدح، مدير أمن السويس، إخطارًا بالحادث، فانتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور إلى موقع البلاغ لفحص أسباب الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، كما تم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.



