الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تداولات جلسة اليوم الإثنين

البورصات الخليجية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الإثنين والتي عادت للتباين مرة أخري.

                      

ففي المملكة العربية السعودية

 

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09%  بنحو 18 نقطة، ليصل المؤشر إلي 11708 نقطة بقيم تداول إجمالية تتجاوز الـ 5 مليارات ريال.

وفي الكويت

تواجد المؤشر 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.76% بما يعادل 66 نقطة ليصل الي 8679 نقطة ،بقيم تداول تجاوزت  45 مليون دينار.

وفي الإمارات

تباين أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.28% وتقدر ب 17 نقطة ليصل إلى 5978 نقطة

في حين تأرجح أداء موشر سوق ابوظبي  وارتفع بنسبة 0.02% وتقدر ب 3 نقاط ليصل إلى 10125 نقطة  بقيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3 مليارات درهم.

الجريدة الرسمية