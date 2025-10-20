تباين أداء البورصات الخليجية خلال تداولات جلسة اليوم الإثنين

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الإثنين والتي عادت للتباين مرة أخري.

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% بنحو 18 نقطة، ليصل المؤشر إلي 11708 نقطة بقيم تداول إجمالية تتجاوز الـ 5 مليارات ريال.

وفي الكويت

تواجد المؤشر 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.76% بما يعادل 66 نقطة ليصل الي 8679 نقطة ،بقيم تداول تجاوزت 45 مليون دينار.

وفي الإمارات

تباين أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.28% وتقدر ب 17 نقطة ليصل إلى 5978 نقطة

في حين تأرجح أداء موشر سوق ابوظبي وارتفع بنسبة 0.02% وتقدر ب 3 نقاط ليصل إلى 10125 نقطة بقيم تداول إجمالية للأسواق تجاوز 3 مليارات درهم.

