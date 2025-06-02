خبيرة ترصد أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات جلسة الإثنين على إثر التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مالت المؤشرات في منطقة الخليج للتباين.



ففي المملكة العربية السعودية



في المملكة العربية السعودية تواجد موشر السوق الرئيسي في المنطقة الخضراء حيث ارتفع بنسبة 0.01% وهي تقدر ب 3 نقاط ليصل الى 10826 نقطة بقيم تداول تجاوز 6 مليارات ريال.



وفي الكويت



تواجد مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء حيث انخفض بنسبة 0.26%وهي تقدر 25 نقطة ليصل إلى 7250 نقطة بقيم تداول تصل الي 50 مليون دينار.



الإمارات



وفي الإمارات تواجدت موشرات الآسواق في المنطقه الحمراء حيث انخفض مؤشر دبي بنسبة 0.03% وهي تقدر ب 2 نقطة ليصل الي 5479 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.24%وهي تقدر ب 21 نقطة ليصل إلى 9663 نقطة بقيم تداول إجمالي تجاوز 3 مليارات درهم.

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