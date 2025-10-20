واشنطن بوست: زيلينسكي غادر البيت الأبيض بخيبة أمل بعد لقائه ترامب

كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن دبلوماسي أوروبي رفيع أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خرج من لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وهو يشعر بخيبة أمل واضحة، بعد أن أدرك أن موقف واشنطن بات أكثر ميلًا نحو الرؤية الروسية في ما يتعلق بأزمة دونباس.

وبحسب الصحيفة، فإن زيلينسكي فهم من اللقاء أن موسكو تريد السيطرة على منطقة دونباس لإنهاء الحرب، وأن ترامب لم يُبدِ رفضًا قاطعًا لذلك الطرح، ما أثار قلق كييف من تغير الموقف الأمريكي.

مكالمة ترامب مع بوتين غيرت موازين الموقف الأمريكي



وأضافت "واشنطن بوست" أن مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبقت لقاء البيت الأبيض بأسابيع قليلة، وكان لها تأثير كبير على توجهات ترمب تجاه الملف الأوكراني، إذ أبدى الأخير استعدادًا للنظر في حلول "واقعية" قد تتضمن تنازلات إقليمية محدودة مقابل وقف إطلاق النار.

خيبة أمل في كييف وتحذيرات أوروبية



وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي غادر واشنطن محبطًا، بعد أن لمس تراجع الدعم السياسي الأمريكي لبلاده في مواجهة روسيا، فيما حذر دبلوماسيون أوروبيون من أن أي تسوية على حساب الأراضي الأوكرانية قد تشجع موسكو على مواصلة نهجها التوسعي.

