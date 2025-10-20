الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن بوست: زيلينسكي غادر البيت الأبيض بخيبة أمل بعد لقائه ترامب

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن دبلوماسي أوروبي رفيع أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خرج من لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وهو يشعر بخيبة أمل واضحة، بعد أن أدرك أن موقف واشنطن بات أكثر ميلًا نحو الرؤية الروسية في ما يتعلق بأزمة دونباس.

وبحسب الصحيفة، فإن زيلينسكي فهم من اللقاء أن موسكو تريد السيطرة على منطقة دونباس لإنهاء الحرب، وأن ترامب لم يُبدِ رفضًا قاطعًا لذلك الطرح، ما أثار قلق كييف من تغير الموقف الأمريكي.

مكالمة ترامب مع بوتين غيرت موازين الموقف الأمريكي


وأضافت "واشنطن بوست" أن مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبقت لقاء البيت الأبيض بأسابيع قليلة، وكان لها تأثير كبير على توجهات ترمب تجاه الملف الأوكراني، إذ أبدى الأخير استعدادًا للنظر في حلول "واقعية" قد تتضمن تنازلات إقليمية محدودة مقابل وقف إطلاق النار.

خيبة أمل في كييف وتحذيرات أوروبية


وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي غادر واشنطن محبطًا، بعد أن لمس تراجع الدعم السياسي الأمريكي لبلاده في مواجهة روسيا، فيما حذر دبلوماسيون أوروبيون من أن أي تسوية على حساب الأراضي الأوكرانية قد تشجع موسكو على مواصلة نهجها التوسعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واشنطن بوست زيلينسكي البيت الأبيض ترامب الرئيس الأمريكى بوتين أوكرانيا روسيا

مواد متعلقة

زيلينسكي: مستعد لحضور قمة ترمب وبوتين.. وأوكرانيا ليست للبيع

ترامب: لم أناقش مسألة تنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس لروسيا

ترامب لـ زيلينسكي: بوتين هدد بتدمير أوكرانيا

الأكثر قراءة

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمينة الفتوى توضح فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى (فيديو)

هل تجب الزكاة في البقر والجاموس؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الإفتاء تكشف سبب اختيار عيار 21 من الذهب لنصاب الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads