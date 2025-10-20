الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة الأقصر تتابع اختبارات التحول الرقمي (صور)

اختبارات التحول الرقمي
اختبارات التحول الرقمي

أجرت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير اختبارات التحول الرقمي التي يجريها مركز التحول الرقمي بالجامعة، والتي تستهدف رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب المتقدمين من خارج الجامعة للحصول على شهادة التحول الرقمي.

التحول الرقمي 

وخلال جولتها، أكدت رئيس الجامعة أهمية التدريب والتحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة العمل الأكاديمي والإداري داخل الجامعة، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات الرقمية لأعضاء هيئتها والعاملين بها بما يواكب توجهات الدولة نحو الرقمنة الشاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور فاخوري شهدي، مدير مركز التحول الرقمي، أن المركز يواصل عقد الاختبارات الإلكترونية بانتظام تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة، وبما يسهم في دعم تطبيقات التحول الرقمي داخل مختلف الكليات والوحدات.

كما أشار المهندس ياسر خضري، مدير التدريب والاختبارات بالمركز، إلى حرص المركز على التعاون مع مؤسسات الدولة في تنفيذ برامج تدريبية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الجامعية.

يأتي ذلك في إطار خطة جامعة الأقصر لدعم التحول الرقمي وتعزيز مهارات كوادرها البشرية لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجالات التعليم والإدارة والخدمات الجامعية.

 

 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر جامعة الاقصر رئيس جامعة الاقصر التحول الرقمي هيئة التدريس التعليم العالي

مواد متعلقة

نتنياهو: مصرون على نزع سلاح حماس ومهمتنا لم تنته بعد

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

وزير التعليم: تقديم كل سبل الدعم للمدارس والمعلمين بأسيوط

بـ أمسية شعرية، جمال بخيت يشعل وجدان جمهور معرض الأقصر للكتاب

الأكثر قراءة

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

واشنطن بوست: زيلينسكي غادر البيت الأبيض بخيبة أمل بعد لقائه ترامب

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمينة الفتوى توضح فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى (فيديو)

هل تجب الزكاة في البقر والجاموس؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الإفتاء تكشف سبب اختيار عيار 21 من الذهب لنصاب الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية