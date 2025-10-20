رئيس جامعة الأقصر تتابع اختبارات التحول الرقمي (صور)

أجرت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير اختبارات التحول الرقمي التي يجريها مركز التحول الرقمي بالجامعة، والتي تستهدف رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإداري، إلى جانب المتقدمين من خارج الجامعة للحصول على شهادة التحول الرقمي.

التحول الرقمي

وخلال جولتها، أكدت رئيس الجامعة أهمية التدريب والتحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة العمل الأكاديمي والإداري داخل الجامعة، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات الرقمية لأعضاء هيئتها والعاملين بها بما يواكب توجهات الدولة نحو الرقمنة الشاملة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور فاخوري شهدي، مدير مركز التحول الرقمي، أن المركز يواصل عقد الاختبارات الإلكترونية بانتظام تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة، وبما يسهم في دعم تطبيقات التحول الرقمي داخل مختلف الكليات والوحدات.

كما أشار المهندس ياسر خضري، مدير التدريب والاختبارات بالمركز، إلى حرص المركز على التعاون مع مؤسسات الدولة في تنفيذ برامج تدريبية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الجامعية.

يأتي ذلك في إطار خطة جامعة الأقصر لدعم التحول الرقمي وتعزيز مهارات كوادرها البشرية لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجالات التعليم والإدارة والخدمات الجامعية.

