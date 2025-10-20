الإثنين 20 أكتوبر 2025
خارج الحدود

خامنئي ردًّا على ترامب: الشعب الإيراني لن يخضع للإملاءات

المرشد الإيراني
المرشد الإيراني

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي إن “إسرائيل لم تتخيل أن صواريخنا قادرة على قصف وتدمير مراكز أبحاثها”.

وأكد المرشد الإيراني خلال استقباله في جمع من الأبطال في مختلف الرياضات والحائزين على ميداليات في الأولمبياد العلمية أن لدى بلاده صواريخ أخرى ستستخدمها عند اللزوم.

وتابع: “لم يخطر ببال الصهاينة أن الصاروخ الإيراني سيخترق عمق مراكزهم الحساسة هذا الإنجاز ثمرة جهود الشباب الإيراني”.

وأضاف: “تدعي الولايات المتحدة أنها تحارب الإرهاب في حين استشهد أكثر من 20 ألف طفل في غزة. الإرهابي الحقيقي هو الولايات المتحدة”.

وختم المرشد بالتعليق على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول: “الصفقة التي ترافقها الترهيب ليست صفقة، بل إملاءات والشعب الإيراني لن يخضع للإملاءات”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلال زيارته إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، من على منبر الكنيست الإسرائيلي إلى “صفقة سلام” مع إيران، وقال في كلمته: “سيكون من الرائع لو عقدنا صفقة سلام معهم. ألن يكون ذلك جميلا؟ أعتقد أنهم يريدون ذلك”.

