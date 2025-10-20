الإثنين 20 أكتوبر 2025
قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 (مكرر)، الصادر في 19 أكتوبر 2025، قرارا جديدا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البنـاء 6 أشهر أخرى.

  نص القرار 
- نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، في مادته الأولى على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البنـاء إلـى الجهـة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 /11/ 2025".
جاء القرار بعد موافقة رئيس الوزراء، وبعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.


وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، بمد المـدة المقـررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليهـا فـي الفقـرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنـين أوضـاعها لمدة ستة أشهر إضافية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة سـتة أشهر إضافية تبدأ من 5/ 5/ 2025.

 


 

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية

رئيس الوزراء يستعرض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين والمستثمرين

