الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس عامين لعاطل متهم بسرقة المواطنين في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنح المرج بمعاقبة عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمول من المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج بالحبس عامين. 


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيديون فيه بتعرضهم لسرقة هواتفهم المحمول باسلوب الخطف اثناء سيرهم بشوارع منطقة المرج، علي الفور شكلت قوات الامن فريق بحث وتحري اسفر جهوده عن تحديد المتهم.


وعقب استصدار إذن من النيابة العامة خرجت مأمورية ونجحت في ضبط المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية، واعترف بمزاولته نشاطا اجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عمليه سيىء النية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح المرج قسم شرطة المرج المرج النيابة العامة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية تزن كيلو جراما من خادمها في التجمع

عمرو أديب بعد سرقة متحف اللوفر: "اتكسفت من نفسي"

حبس خادمة سرقت كيلو ذهب من فيلا طبيب شهير بالتجمع

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية