الحبس عامين لعاطل متهم بسرقة المواطنين في المرج

قضت محكمة جنح المرج بمعاقبة عاطل متهم بسرقة الهواتف المحمول من المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج بالحبس عامين.



تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيديون فيه بتعرضهم لسرقة هواتفهم المحمول باسلوب الخطف اثناء سيرهم بشوارع منطقة المرج، علي الفور شكلت قوات الامن فريق بحث وتحري اسفر جهوده عن تحديد المتهم.



وعقب استصدار إذن من النيابة العامة خرجت مأمورية ونجحت في ضبط المتهم وتبين انه عاطل له معلومات جنائية، واعترف بمزاولته نشاطا اجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عمليه سيىء النية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

