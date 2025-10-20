الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية تزن كيلو جراما من خادمها في التجمع

تجديد حبس متهم، فيتو
تجديد حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية تزن كيلو جراما من داخل فيلا أستاذ بكلية طب القصر العيني في منطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من أستاذ بكلية طب القصر العيني، يفيد بسرقة مشغولات ذهبية نحو كيلو جرام من داخل الفيلا الخاصة به بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتم تشكيل فريق بحث وتحر لتحديد هوية المتهمين.


وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة التي استغلت ثقة الطبيب وزوجته، وقامت على مدار فترات متباعدة بسرقة المشغولات بأسلوب المغافلة، بعدما اكتشفت أن الطبيب يحتفظ بها داخل مرتبة السرير.

وأوضحت التحريات أن المتهمة سلمت المسروقات لأبنائها، أحدهما يعمل سائق ميكروباص والآخر عاطل، حيث قاما ببيع المشغولات لأحد الأشخاص بمنطقة السلام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة وأبنائها والمشتري، كما تم استعادة المشغولات الذهبية المسروقة.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية