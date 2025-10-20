ليفربول يحتفل بعيد ميلاد الهداف التاريخي للفريق

حرص نادي ليفربول علي تهنئة أسطورة الريدز إيان راش بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتناعي فيس بوك.

ويعد إيان راش هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول، بعد أن تمكن من تسجيل 364 هدفًا بقميص "الريدز" في 660 مباراة في كافة المسابقات.

راش لعب مع ليفربول على فترتين، الأولى بين 1980 و1987، والثانية بين 1988 و1996.

ورغم ذلك، إلا أن راش ليس الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد أن سجل 229 هدفًا، حيث يسبقه نجمان في هذه القائمة هما روجر هانت وجوردون هودسون بتسجيل 244 و233 هدفًا.

