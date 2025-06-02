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رياضة

صفحة ليفربول تداعب محمد صلاح وإيان راش

محمد صلاح وإيان راش
محمد صلاح وإيان راش

حرصت صفحة ليفربول علي مداعبة النجم المصري محمد صلاح وأسطورة الريدز السابق إيان راش.

ونشرت صفحة نادي ليفربول صورة محمد صلاح مع  ايان راش وعلقت عليها “ صورة تحمل 591 هدفًا ”.

وكان أسطورة ليفربول إيان راش سلم أسطورة الحاضر بنادي ليفربول محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي للدوري الانجليزي الممتاز للمرة الرابعة في مسيرة الملك المصري.

 

جدير بالذكر أن إيان راش سجل 346 هدفا مع ليفربول فيما سجل محمد صلاح عدد 245 هدفا ليصبح اجمالي أهداف راش وصلاح 591 هدفا.

 

حسم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025. 

 

وأنهى صلاح الموسم، بتسجيله 29 هدفًا في بطولة البريميرليج، ليحسم لقب هداف الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وأن توج صلاح بجائزة هداف البريميرليج، في 3 مناسبات سابقة، مواسم (2017\18 - 2018\19 - 2021\22).

وعادل صلاح سجل الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم آرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بجائزة هداف البريميرليج عبر التاريخ (4 مرات).

 

وتفوق صلاح هذا الموسم على منافسيه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل (23 هدفًا) وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (22 هدفًا).

 

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