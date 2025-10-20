شريف عرفة: أحمد زكي موهبة بلا تكنيك ولم يكن أبا عظيما

تحدث المخرج شريف عرفة عن موهبة الراحل أحمد زكي، مشيرا إلى أنه كان موهبة صرف بلا أي تكنيك، قائلا: "أحمد زكي موهبة صارفة بلا تكنيك.. ممكن يعمل الشوت من أول مرة وميعرفش يعمله تاني هو هيعمله حلو ومش هيعرف يعمله تاني.. أو ممكن يقعد يعيد ٤٥ / ٥٠ مرة وبعدها هتطلع معاه".

الجلسة الحوارية مع شريف عرفة

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي من خلال ملتقى سيني جونة بحضور المخرج الكبير شريف عرفة، حيث يدير الجلسة الفنان عباس أبو الحسن. ويشهد الجلسة الحوارية كوكبة من النجوم والفنانين وعلى رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، وأحمد السعدني، ميس حمدان، نور النبوي، وغيرهم.

وتابع شريف عرفة: "بشوف إن أحمد زكي مكنش أب عظيم في الحياة.. لكنه كان عنده مشهد الأب في فيلم (اضحك الصورة تطلع حلوة) وهو بيودي بنته كلية الطب وتشوفه كان طاير ببنته في الفيلم إزاي تصدقه بجد".

