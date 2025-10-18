وزير العمل: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الوظائف في مصر

قال الدكتور محمد جبران وزير العمل، إن سوق العمل يتطور بشكل رهيب مع التطور التكنولوجي، الأمر الذي يجعل من الضروري أن يتم تطوير مهارات الشباب.

المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

وأضاف خلال المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الوظائف ومستقبل العمل بشكل عام، لافتا إلى ان هناك الكثير من الوظائف التي اندثرت وحل محلها وظائف جديدة، حيث ان سوق العمل يتشكل تلقائيا مع العرض والطلب. والتطور التكنولوجي يتطلب مهارات جديدة

وكشف جبران عن تشكيل لجنة وطنية لوضع استراتيجية لمستقبل الوظائف في مصر، ووضع تصور وطني عما هو مطلوب في المستقبل لهذه الوظائف، بناء على كوادر جديدة من خلال التدريب تكون ملائمة لمتطلبات الوظائف الجديدة.

ولفت جبران إلى ان وزارة العمل تقوم بتطوير كافة خدماتها الكترونيا، وأطلقت دراسة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وتعمل على تشجيع الشركات الناشئة في مجالات تطوير التعليم والعمل.

أجندة المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

ويتضمن اليوم الأول للمؤتمر 22جلسة حوارية متخصصة تتناول موضوعات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الطب والتمريض وعلوم الليزر والهندسة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية، حيث تناقش جلسات كليات الطب والتمريض والليزر إسهامات علوم الحياة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فيما تركز جلسات كليات الهندسة والعلوم على البيئة المحيطة باستراتيجيات الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات. وتتناول جلسات كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والدراسات الإفريقية قضايا التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، بينما تناقش كليات الآداب والتربية أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير التعليم، إلى جانب جلسة خاصة تنظمها وزارة الخارجية حول الدبلوماسية الرقمية.



