الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين (330) في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية:( ميكانيكا – كهرباء – مدني – حاسبات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقا للمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 الشروط التي يجب توافرها

وحدد الإعلان الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم للوظائف المُعلن عنها وتشمل ما يلي:

1.            أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2.            أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3.            ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4.            ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5.            ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6.            أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة.

7.            أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

8.            أن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين.

9.            اجتياز الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10.          اجتياز التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

11.          اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

12.          يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، على أن تتولى الوزارة على مسئوليتها توزيع الناجحين على الوزارة والجهات التابعة لها ذات الاحتياج داخل كل محافظة.

13.          سداد مبلغ مقداره (28) جنيهًا (ثمانية وعشرون جنيهًا فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

الاوراق المطلوبة للتقديم 

كما اشترط الإعلان أن تكون جميع المستندات المطلوبة أصلية ملونة وبصيغة jpg ومن بينها: 

1.            صورة شخصية للمتقدم.

2.            بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

3.            المؤهل الدراسي.

4.            المؤهل الأعلى (إن وجد).

5.            كارنيه القيد بنقابة المهندسين (ساري).

6.            الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

7.            بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة. 

8.            إيصال الإيداع البنكي.

وشدد الجهاز على أنه لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة  اعتبارًا من 5 حتى  18 نوفمبر   2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا 

