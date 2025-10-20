محافظ الإسكندرية: تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21

دفعت الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندريه بـ ٦ أتوبيسات نقل عام فئة ٥.٥ جنيه للعمل على خط موقف الكيلو ٢١ حتى الورديان، وفئة ٧ جنيهات للعمل من الكيلو ٢١ وحتى محطة مصر والمنشية، وذلك للتخفيف على المواطنين والطلاب خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، مع متابعة انتظام العمل وضمان التزام السائقين بخط السير المحدد.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على توفير وسائل نقل جماعي مريحة وآمنة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع النقل العام باعتباره أحد الركائز الأساسية في الحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التوسع في خطوط النقل العام داخل مختلف أحياء الإسكندرية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الاعتماد على وسائل النقل العشوائية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح اللواء أحمد شعبان رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن تشغيل الأتوبيسات الجديدة يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير خدماتها وزيادة عدد المركبات العاملة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وأضاف أن قطاع العجمي يضم حاليًا ١٧ خط بمتوسط ٦٥ أتوبيس يعمل على مدار اليوم على مختلف الخطوط، وتشمل الأتوبيسات العادية والمكيفة والكهربائية، بما يتيح تنوعًا في أنماط الخدمة لتلبية احتياجات جميع فئات المواطنين.

