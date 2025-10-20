جيش الاحتلال: سنرد على أي تهديد مباشر لقواتنا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تنتشر في المناطق الحدودية وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنها ستواصل التعامل مع أي تهديد مباشر يستهدفها.

وقال بيان لجيش الاحتلال إن القوات رصدت مجموعتين من المسلحين تجاوزتا ما يُعرف بالخط الأصفر واقتربتا من مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة الشجاعية شرق غزة، مشيرًا إلى أن القوات أطلقت النار عليهما بعد اقترابهما لمسافة تهدد سلامة الجنود.

قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

فيما اعتقل الاحتلال 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم، حسب ما أفادت مصادر محلية فلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرفت، اليوم، مساحات من أراضي الفلسطينيين في منطقة بيت البركة الواقعة شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية، ضمن سياسة ممنهجة لتوسيع المستوطنات المقامة في المنطقة.

الإعلام الحكومي بغزة: 80 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار ومقتل 97 شخصا

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق قرار وقف الحرب على قطاع غزة.

ونقلت وكالة "قدس برس"، عن المكتب رصده منذ الإعلان عن وقف العدوان 80 خرقا موثقا حتى اليوم، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة، بينها 21 خرقا جديدا اليوم فقط.

وذكرت أن بيان المكتب يوضح أن "هذه الخروقات شملت إطلاق نار مباشر على المواطنين، وقصفا مدفعيا وغارات جوية متعمدة استهدفت الأحياء السكنية، إلى جانب اعتقال مدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم في اعتداءاته الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف المدن، والرافعات الإلكترونية المزودة بأنظمة استشعار واستهداف عن بُعد، فضلا عن الطائرات الحربية والمسيرة التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية وتنفيذ عمليات إطلاق نار يومية".

ولفت البيان إلى أن "الخروقات توزعت على جميع محافظات قطاع غزة، ما يعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال ورغبته الواضحة في التصعيد الميداني وتعطشه الدائم للدماء والقتل".

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب قررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، التي تتم وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي، بضمانات مصرية أمريكية قطرية تركية.

