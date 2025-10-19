الإثنين 20 أكتوبر 2025
رئيس كولومبيا يرد على اتهام ترامب له بالتورط في تجارة المخدرات

الرئيس الكولومبي
الرئيس الكولومبي

رد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له بالتورط في تجارة المخدرات، ونفى وجود أية علاقة له بهذا الأمر.

الرئيس الكولومبي يرد على ترامب


وكتب رئيس كولومبيا على منصة التواصل الاجتماعي X: "قام مساعدو ترامب بخداعه. كان العدو الرئيسي لتجارة المخدرات في كولومبيا في القرن الحادي والعشرين هو من كشف عن علاقات الترويج بالمؤسسة السياسية الكولومبية. وهنا أقصد بالذات نفسي".


وأضاف الرئيس الكولومبي أنه يحترم تاريخ وثقافة وشعب الولايات المتحدة.

وقال: "إنهم (الشعب الأمريكي) ليسوا أعدائي، ولا أعتبرهم كذلك. المشكلة في ترامب، وليست في الولايات المتحدة.. يا سيد ترامب.. أنت فظ وجاهل في كل ما يتعلق بكولومبيا.. أنا لستُ من رجال الأعمال مثلك. أنا اشتراكي. أؤمن بالمساعدة والصالح العام.. وبما أنني لست من رجال الأعمال ولست من تجار المخدرات، فلا مكان للجشع في قلبي".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكولومبي جوستافو بيترو بتشجيع إنتاج المخدرات في كولومبيا، مهددا أن واشنطن ستتدخل بنفسها نيابة عنه لغلق ما وصفها بحقول القتل إن لم يفعل بيترو ذلك.

وأعلن ترامب وقف جميع المدفوعات أو الدعم لكولومبيا، متهما إياها ورئيسها بتشجيع إنتاج المخدرات على نطاق واسع.

ووصف ترامب، نظيره الكولومبي بأنه "زعيم تجارة المخدرات" الذي لا يفعل شيئًا لمكافحتها

