موعد التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال هذه الفترة لعملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك وفقا الجدول الزمني للانتخابات.

محكمة القضاء الإداري

تشهد الأيام الحالية مرحلة فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة عقب إعلان كشوف المرشحين في انتخابات.

ومن المقرر أن تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، والذي يتضمن عددا كبيرا من المراحل الخاصة بإعداد كشوف المرشحين النهائى وفترة الدعاية الانتخابية وإجراء التصويت الانتخابي حتى إعلان النتيجة النهائية.

القائمة النهائية



ومن المقرر أيضا أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر الجاري، وآخر موعد للتنازل 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر المقبل.

الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

وتقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر المقبل، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الإعادة 11 ديسمبر.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر، ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر.

تجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر، وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

الطعون للمرحلة الثانية

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 أكتوبر، تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء المرشحين، وتنشر بالأخبار والجمهورية غدا 16 أكتوبر.

