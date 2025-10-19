خبير بحري: سمكة القرش الحوتي في غزة نادرة وتكفي لإطعام 14 ألف شخص

أكد الدكتور أمجد شعبان، المتخصص في دراسة أسماك القرش بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن سمكة القرش الحوتي التي انتشرت صور اصطيادها في قطاع غزة تُعد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، مشيرًا إلى أنها واحدة من أضخم الكائنات البحرية المعروفة، إذ قد يصل طولها إلى نحو 20 مترًا، ويبلغ وزنها ما يقارب 8 أطنان من اللحوم، وهو ما يكفي لإطعام نحو 14 ألف شخص.

طبيعة سلمية وقابلة للأكل

وأوضح شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا النوع يمتاز بطبيعته المسالمة ولا يُشكل خطرًا على الإنسان، كما أنه قابل للأكل ويمكن طهيه، وإن كان نادرًا جدًا في الصيد بسبب حمايته وندرته في أغلب دول العالم.

ظهور القرش الحوتي في غزة

وأشار الخبير إلى أن ظهور القرش الحوتي بالقرب من شواطئ غزة قد يكون نتيجة اقترابه بحثًا عن الطعام أو تعرضه للإجهاد مما جعله غير قادر على العودة إلى المياه العميقة.

وأضاف أن هذا النوع ينتشر في مختلف بحار ومحيطات العالم، خاصة في المناطق الاستوائية والمعتدلة الدافئة، لكنه نادرًا ما يُرصد في البحر المتوسط، حيث تم تسجيل وجوده ثلاث مرات فقط على مدار السنوات الماضية.

يذكر أن أهالي غزة اصطادوا سمكة بطول 10 أمتار ووزن 2 طن على شاطئ خان يونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.