شروط التقديم على شقق مبادرة بيتك في مصر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروط التقديم على شقق مبادرة بيتك فى مصر فى المرحلة الجديدة للمصريين بالخارج.

وتطرح وزارة الإسكان 785 وحدة إسكان فاخر بالعاصمة الإدارية والمدن الساحلية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر” المخصصة للمصريين بالخارج.

شروط التقديم كالتالي:

-أن يكون الحاجز مصري الجنسية ومن المقيمين بالخارج.

-ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما فى تاريخ الحجز.

-يحق للأسرة التقديم لحجز أكثر من وحدة.

-يجوز للفرد التقدم لحجز أكثر من وحدة.

-يقر المستخدم أنه مسئول عن صحة المستندات المقدمة عند الحجز.

ويتضمن الطرح وحدات سكنية في 4 مدن جديدة هي العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة، ومارينا العلمين.

وأضافت الوزارة أن سداد جدية الحجز سيبدأ يوم السبت الموافق 18 أكتوبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025 وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة “بيتك في مصر“.

ويأتي الطرح الجديد من وحدات مبادرة "بيتك في مصر" لتلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية الطلب على زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم من خلال توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن سيكون متاحًا للحجز بالمرحلة العاشرة التكميلية من المشروع لقطع الأراضى والتى تبلغ 6797 قطعة أرض بالطرح التكميلى للمرحلة العاشرة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 /10 /2025.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم مدّ فترة استقبال التحويلات لاستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي الجديدة المراد حجزها – في حال الحاجة لذلك – خلال الفترة من 19 /10 /2025 وحتى 28 /10 /2025.

