الإسكان: 250 ألف م³/يوم الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة (أورسكواليا) بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن تفاصيل أعمال محطة المعالجة بطريق العين السخنة (أورسكواليا، فى إطار متابعة العمل بمحطات المعالجة بمدينة القاهرة الجديدة وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة.



وأوضح أن محطة المعالجة (أورسكواليا) تعد من المشروعات الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 250 ألف م³/يوم، وتعتمد على نظام المعالجة الثنائية المتقدمة.



وتستوعب المحطة جميع مياه الصرف الصحي الخام القادمة من مدينة القاهرة الجديدة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 250 إلى 300 ألف م³/يوم.



وتتكون المحطة من 6 موديولات بطاقة تصميمية 42 ألف م³/يوم للموديول الواحد، بإجمالي 250 ألف م³/يوم، وتعمل حاليًا بعدد 4 موديولات بطاقة إنتاجية 168 ألف م³/يوم، بمتوسط إنتاج يومي يقارب 130 ألف م³ من المياه المعالجة.



كما تضم مدينة القاهرة الجديدة محطة معالجة منفصلة بطريق العين السخنة بطاقة 80 ألف م³/يوم، تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثنائية متقدمة بهدف سد العجز في كميات مياه الري المطلوبة.



وقد شهدت هذه المحطة تطويرًا شاملًا للأعمال الميكانيكية والكهربية والمدنية، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ إدارية ومعمل مركزي متكامل مزود بأحدث الأجهزة لإجراء جميع التحاليل اللازمة للمياه المنتجة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جهاز مدينة القاهرة الجديدة على متابعة المشروعات الحيوية ميدانيًا، خاصة مشروعات المياه والصرف والمعالجة، ودعمًا لخطة الدولة في تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والحفاظ على الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.