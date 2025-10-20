إصابة طالبة بالتسمم بعد تناولها صبغة شعر بقنا

أصيبت طالبة بالمرحلة الإعدادية بالتسمم إثر تناولها "صبغة شعر" في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقلها إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة فتاة بحالة تسمم في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة طالبة تُدعى م، تبلغ من العمر 15 عامًا، إثر تناول مادة سامة صبغة شعر، تم نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب تناول المادة السامة.

