الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة طالبة بالتسمم بعد تناولها صبغة شعر بقنا

حالة تسمم - صورة
حالة تسمم - صورة أرشيفية، فيتو

أصيبت طالبة بالمرحلة الإعدادية بالتسمم إثر تناولها "صبغة شعر" في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقلها إلى المستشفى تحت الملاحظة الطبية.

 

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة فتاة بحالة تسمم في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة طالبة تُدعى م، تبلغ من العمر 15 عامًا، إثر تناول مادة سامة صبغة شعر، تم نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب تناول المادة السامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفي قنا العام مركز شرطة دشنا مستشفي قنا مركز دشنا مديرية أمن قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

قنا تضع حدا لمخاطر الكلاب الضالة بإنشاء الـ"شلتر"

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق نجع حمادي – دشنا بمحافظة قنا

كشف لغز العثور على جثة فتاة بالشارع في قنا

لليوم الثاني، مواصلة عروض "بازاري" في مدينة قنا الجديدة

الأكثر قراءة

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

المنتخب المغربي يحرز الهدف الأول في شباك الأرجنتين بنهائي مونديال الشباب (صور)

زابيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

أول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاولة على مشاجرة عمر عصر ونجله

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بهدفي زابيري، المغرب تتفوق على الأرجنتين في الشوط الأول بنهائي مونديال الشباب (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

ما هي الأدوات الرقابية لعضو مجلس الشيوخ؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية