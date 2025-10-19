ذكرت شبكة فوكس نيوز اليوم الأحد، أن الخدمة السرية اكتشفت موقعا مشبوها قد يكون مخططا لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جهاز الخدمة السرية الأمريكي يكشف عن محاولة لاغتيال ترامب

وأضاف جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن الموقع المكتشف كان يرصد لحظة استخدام ترامب لطائرته الرئاسية.

وأكد جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن الموقع المكتشف يقع في مطار بالم بيتش حيث يستخدمه ترامب .





