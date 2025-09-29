الإثنين 29 سبتمبر 2025
خارج الحدود

بعد فيديو الهتافات المسيئة، الخارجية السورية توجه رسالة اعتذار واعتزاز إلى مصر

وزير الخارجية السوري،
وزير الخارجية السوري، فيتو

قالت وزارة الخارجية السورية مساء اليوم الإثنين، خلال بيان: تداولت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر عددا محدودا من الأشخاص وهم يرددون هتافات مسيئة علي هامش ما قيل إنه وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

الخارجية السورية تؤكد على مشاعر الود تجاه مصر

وتابعت الخارجية السورية: إن وزارة الخارجية والمغتربين، تؤكد أن مثل هذه التصرفات المستنكرة لا تعكس علي الإطلاق مشاعر الشعب السوري تجاه جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا ولا تمثل إلا من قام بها.

وأضافت الخارجية السورية، تعرب الوزارة عن أسفها لقيام البعض باستغلال هذا الحادث المعزول في محاولة لتعكير صفو العلاقات الأخوية العميقة والراسخة بين سوريا ومصر.

تعزيز أواصر العلاقات السورية - المصرية

وأختتمت قائلة، كما تجدد وزارة الخارجية والمغتربين السورية تقديرها الكبير واحترامها لمصر الشقيقة وشعبها الكريم الذي احتضن مئات الاف السوريين خلال السنوات الماضية، وشددت علي حرص دمشق علي تعزيز أواصر العلاقات السورية - المصرية والتمسك بها ورفضها القاطع لأي محاولة للإساءة إليها.

 

